Lotteria degli scontrini | i biglietti vincenti del 16 marzo

(Di venerdì 17 marzo 2023) Laprosegue anche nel 2023, anche se cambia tutto. Si tratta del concorso, gratuito, collegato al programma Italia Cashless messo a punto dall’ex governo Conte per incentivare l’uso di carte di credito, di debito, bancomat, prepagate e app di pagamento. Chi non ha ancora preso parte allapuò comunque partecipare alle prossime estrazioni. Ricordiamo che possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che si siano procurate il codice(lo potete recuperare qui) e utilizzino strumenti di pagamento elettronico per acquisti di beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto. Come funziona laNonostante sia ...

Continua a premiare i clienti che effettuano acquisti utilizzando metodi di pagamento elettronico (carte di credito, carte di debito, prepagate e quant'altro) la Lotteria degli Scontrini. Quella di giovedì 16 marzo è stata l'estrazione n. del 2023 e ha assegnato i consueti 30 premi settimanali: 15 per gli acquirenti (25.000 euro ad ognuno) che hanno mostrato ...

Spende trenta euro e ne vince centomila, la lotteria degli scontrini bacia Terni TerniToday

TERNI – Doppia vincita per la lotteria degli scontrini in Umbria. Stando a quanto riporta Agipronews, le vincite messe a segno nella regione sono due: la più alta, da 100 mila euro, è stata realizzata ...Terni, 16 marzo 2023 - La Lotteria degli scontrini porta ancora una pioggia di euro in Umbria: 100mila euro vinti a Terni con una spesa di appena 30 euro, 25mila a Perugia con poco più di 32 euro. La ...