Lotta al riscaldamento globale: democrazia o autoritarismo? (Di venerdì 17 marzo 2023) La più grande guerra che l’umanità ha dovuto affrontare è quella appena iniziata contro il riscaldamento globale: uno strano conflitto che ci vede sia nel ruolo di attaccanti, ne siamo first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 17 marzo 2023) La più grande guerra che l’umanità ha dovuto affrontare è quella appena iniziata contro il: uno strano conflitto che ci vede sia nel ruolo di attaccanti, ne siamo first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alex459213 : RT @MgMidu: La lotta dei fossili contro l'elettrificazione, delle auto come del riscaldamento domestico - GiaSilvestrini : RT @MgMidu: La lotta dei fossili contro l'elettrificazione, delle auto come del riscaldamento domestico - MgMidu : La lotta dei fossili contro l'elettrificazione, delle auto come del riscaldamento domestico - Capitanclaus : 'Quello che facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma l'oceano senza quella goccia sarebbe più piccolo' (Madre Ter… - nice_lotta : RT @AntigoneOnlus: #Osservatorio al carcere femminile di Pozzuoli. Le detenute sono 159 persone per 103 posti. In molte celle, a causa di d… -