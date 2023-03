Loris Baz | triste infortunio e operazione | “Ecco quando torno in SBK”

(Di venerdì 17 marzo 2023) Gatta da pelare per la BMW e, soprattutto, perBaz. Il centauro francese è andato ko in Indonesia durante la Superpole Race di Mandalika dopo essere stato toccato da Alex Lowes. La caduta ha provocato, purtroppo, a frattura del perone destro e danni ai legamenti della caviglia destra. Il pilota, tornato in Europa, si è dovuto operare e sarà costretto ai box: l’obiettivo è tornare per l’appuntamento olandese della SBK di Assen. Ci riuscirà? Tutto il paddock della Superbike lo attende in pista a braccia aperte. Le dichiarazioni diBaz dopo l’perfettamente riuscita: “Penso di tornare ad Assen” (Credit foto – pagina Facebook del centauro)“Ho capito subito che si era rotto qualcosa alla gamba – ha rivelato il centauro di BMW ai canali ufficiali della Superbike –. L’impatto è stato così forte che pensavo si fosse ...

Il primo contatto La domenica di Mandalika è da dimenticare in fretta per due piloti come Alex Lowes e, soprattutto,, protagonisti di due contatti in occasione della Superpole Race . Nel primo, il britannico della Kawasaki ha perso il controllo della sua moto in ingresso di curva 2 colpendo la BMW del ...Succede di tutto nella domenica di Mandalika in SBK. In Superpole Race Lowes litiga con Petrucci e poi colpisce la gamba di, fratturandogli tibia e caviglia. Nel mentre Rea attacca con decisione Bautista che, fuori traiettoria, scivola. Razgatlioglu ringrazia. Nella gara lunga l'atmosfera non si quieta. Un volo ...... interrotta con bandiera rossa per i fluidi persi dalla moto di Alex Lowes che è caduto al primo giro dopo un contatto con Danilo Petrucci , coinvolgendo anche. Nel passaggio successivo ...

SBK 2023, Loris Baz: “Pensavo mi avessero staccato la gamba” inSella

Il pilota francese è stato operato in Svizzera. L’operazione è perfettamente riuscita e Loris spera di tornare a correre ad Assen, dove ci sarà anche Van der Mark, nonostante due fratture alle mani ...SBK: In Svizzera pilota francese si è sottoposto a intervento chirurgico a seguito dell’incidente con Lowes, adesso il lungo percorso di recupero ...