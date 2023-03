Longhi: «Inter, una sola speranza per la Champions League» (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo il passaggio ai quarti di finale di Champions League, l’Inter si prepara a scoprire la sua avversaria. Bruno Longhi, sulle frequenze di Radio Sportiva, ha fatto il punto sulle speranze dei nerazzurri di proseguire nel percorso. speranza DAI SORTEGGI – Bruno Longhi ha commentato così il possibile percorso dell’Inter in Champions League: «La partita con il Porto non ha nulla a che vedere con quello che sta dicendo il campionato. I nerazzurri hanno dimostrato di essere all’altezza di competere con le squadre che lottano con il secondo posto. Per quanto riguarda il percorso in Champions League devo dire che, alla luce del risultato contro un avversario non dei migliori, l’Inter deve ... Leggi su inter-news (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo il passaggio ai quarti di finale di, l’si prepara a scoprire la sua avversaria. Bruno, sulle frequenze di Radio Sportiva, ha fatto il punto sulle speranze dei nerazzurri di proseguire nel percorso.DAI SORTEGGI – Brunoha commentato così il possibile percorso dell’in: «La partita con il Porto non ha nulla a che vedere con quello che sta dicendo il campionato. I nerazzurri hanno dimostrato di essere all’altezza di competere con le squadre che lottano con il secondo posto. Per quanto riguarda il percorso indevo dire che, alla luce del risultato contro un avversario non dei migliori, l’deve ...

