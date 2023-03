“L’olio e l’oliva” e la Festa del Papà: a Gaeta tutto pronto per “Favole di Gusto” (Di venerdì 17 marzo 2023) Gaeta – “L’olio e l’oliva” e la Festa del Papà sono i temi culinari che caratterizzeranno la terza settimana di “Favole di Gusto”, appuntamento che sposando enogastronomia, cultura, storia e arte, continua a riscuotere successi di visitatori. Via Indipendenza e le piazzette del Borgo, con la partecipazione di più di 80 attività, si inebrieranno tutti i sabati e le domeniche di marzo con profumi e sapori, musica, spettacoli itineranti, percorsi esperienziali, attività ludiche e laboratori creativi per grandi e piccini. Nel weekend del 18 e 19 marzo, si punterà l’attenzione sull’oliva, perla violacea protagonista della nostra tavola, e L’olio, oro liquido, prodotto di bellezza e di fede: la primavera alle porte ed è in pieno svolgimento ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 marzo 2023)– “” e ladelsono i temi culinari che caratterizzeranno la terza settimana di “di”, appuntamento che sposando enogastronomia, cultura, storia e arte, continua a riscuotere successi di visitatori. Via Indipendenza e le piazzette del Borgo, con la partecipazione di più di 80 attività, si inebrieranno tutti i sabati e le domeniche di marzo con profumi e sapori, musica, spettacoli itineranti, percorsi esperienziali, attività ludiche e laboratori creativi per grandi e piccini. Nel weekend del 18 e 19 marzo, si punterà l’attenzione sul, perla violacea protagonista della nostra tavola, e, oro liquido, prodotto di bellezza e di fede: la primavera alle porte ed è in pieno svolgimento ...

