Locatelli: «Andiamo a Milano per cercare di vincere contro l'Inter!»

Locatelli guarda al derby d'Italia fra Inter e Juventus di domenica sera a San Siro. Il centrocampista ha parlato dopo la qualificazione dei bianconeri ai quarti di Europa League

DETERMINATO – Al termine di Friburgo-Juventus, Manuel Locatelli si concentra sul Derby d'Italia: «Abbiamo sofferto troppo, dobbiamo imparare a gestire la partita e soffrire meno. Abbiamo sbagliato l'approccio nel secondo tempo e non deve più accadere. Dopo Friburgo, ora Andiamo a Milano per cercare di vincere contro l'Inter».

