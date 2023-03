(Di venerdì 17 marzo 2023) La parolaè senza dubbio presente intorno a noi come una costante certezza. Negli anni Novanta, però, non era così e i primi a dedicarsi a questo mondo, ormai consolidato, possono di certo considerarsi dei pionieri. Tra questi merita di essere citato il brand californiano XLARGE, nato dalla mente di Adam Silverman ed Eli Bonerz che partirono, appunto agli inizi del 1990, con un negozio di abbigliamento. Qui cominciarono a proporre una serie di sneakers che venivano selezionate accuratamente a seguito di una ricerca fatta nella zona, le prime idee di workwear e anche qualche brand indipendente. A questo punto nacque l'idea di un proprio marchio, XLARGE, contraddistinto da un logo d'impatto in Futura Extra Bold accompagnato da una scimmia disegnata dall’artista Steven Gianako nella sua opera “Millions of Gorillas”. Il successo è immediato e tale da durare ...

... che coniugano influenzee raffinatezza Couture. Gentleman Society è una fragranza ... Una nuova forma di eleganza chestreet e couture, anima del gentlman di Givenchy. Il party ...Questa collaborazioneil made in Italy alla Generazione Z: la giusta combinazione per diventare leader nel panorama dello. Il deal ci condurrà in una fase emozionante e impegnativa ...... easy e 100% New York, ispirata allodi fine anni '90 ma con un twist speciale'. 1 / 4 ...che riflette la co - creazione in cui il fuoristrada futuristico Mercedes - Benz Classe G si...

Lo streetwear unisce Los Angeles e Milano con la collezione XIUTER GQ Italia

Street art e streetwear insieme per questa stilosissima collection Keith Haring x H&M. Una collaborazione a opera d'arte, qui le migliori ...Con una vera e propria British Invasion, due grandi store britannici di streetwear inaugurano le loro sedi nel cuore della città ...