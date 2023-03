‘Lo Strangolatore di Boston’, «un inno d’amore per le giornaliste investigative» (Di venerdì 17 marzo 2023) Il 17 marzo arriva su Disney+ Lo Strangolatore di Boston, film scritto e diretto da Matt Ruskin. Partendo dalla storia del serial killer Albert DeSalvo – che gettò Boston in un incubo tra il 1962 e il 1964 – Ruskin ha voluto in realtà raccontare la storia di Loretta McLaughlin (Keira Knightley), una reporter del quotidiano Record-American, che fu la prima giornalista a trovare una correlazione tra gli omicidi dello Strangolatore di Boston. Mentre il misterioso assassino miete sempre più vittime, Loretta cerca di continuare le sue indagini insieme alla collega e confidente Jean Cole (Carrie Coon), ma il duo si trova ostacolato dal dilagante sessismo dell’epoca. Ciononostante, McLaughlin e Cole portano avanti la storia correndo un grande rischio personale e mettendo a repentaglio le loro stesse vite nel tentativo di scoprire la verità. «Sono ... Leggi su funweek (Di venerdì 17 marzo 2023) Il 17 marzo arriva su Disney+ Lodi Boston, film scritto e diretto da Matt Ruskin. Partendo dalla storia del serial killer Albert DeSalvo – che gettò Boston in un incubo tra il 1962 e il 1964 – Ruskin ha voluto in realtà raccontare la storia di Loretta McLaughlin (Keira Knightley), una reporter del quotidiano Record-American, che fu la prima giornalista a trovare una correlazione tra gli omicidi dellodi Boston. Mentre il misterioso assassino miete sempre più vittime, Loretta cerca di continuare le sue indagini insieme alla collega e confidente Jean Cole (Carrie Coon), ma il duo si trova ostacolato dal dilagante sessismo dell’epoca. Ciononostante, McLaughlin e Cole portano avanti la storia correndo un grande rischio personale e mettendo a repentaglio le loro stesse vite nel tentativo di scoprire la verità. «Sono ...

