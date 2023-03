Lo strangolatore di Boston, la recensione: sbatti il mistero in prima pagina (Di venerdì 17 marzo 2023) La recensione de Lo strangolatore di Boston, il film di Matt Ruskin sul serial killer che sconvolse la città statunitense negli anni Sessanta, e la lotta compiuta a suon di articoli e indagini a opera di due reporter del Record-American: Loretta McLaughlin e Jean Cole. Il male fa paura perché è inaspettato: ti colpisce quando meno te lo aspetti, da persone innocue, ordinarie, insospettabili. Il male fa paura perché non ha luogo; attacca nel cuore di una strada affollata, o nel disordine di una stanza illuminata da una luce flebile. Il male fa ancora più paura se non ha un volto, un nome, un corpo da vedere e così annientare. E quello che si muoveva indiscreto tra le vie di una Boston degli anni Sessanta era davvero un male che faceva paura, perché inaspettato, senza luogo di azione e nome, ma con mani che stringono … Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 marzo 2023) Lade Lodi, il film di Matt Ruskin sul serial killer che sconvolse la città statunitense negli anni Sessanta, e la lotta compiuta a suon di articoli e indagini a opera di due reporter del Record-American: Loretta McLaughlin e Jean Cole. Il male fa paura perché è inaspettato: ti colpisce quando meno te lo aspetti, da persone innocue, ordinarie, insospettabili. Il male fa paura perché non ha luogo; attacca nel cuore di una strada affollata, o nel disordine di una stanza illuminata da una luce flebile. Il male fa ancora più paura se non ha un volto, un nome, un corpo da vedere e così annientare. E quello che si muoveva indiscreto tra le vie di unadegli anni Sessanta era davvero un male che faceva paura, perché inaspettato, senza luogo di azione e nome, ma con mani che stringono …

