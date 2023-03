Lo sport è ancora un gioco: lezioni dal campo di rugby (Di venerdì 17 marzo 2023) Questa è una storia piccola e come tutte le storie piccole nasconde un messaggio grande. Il rugby è uno sport duro, questo è fuori di dubbio, ma è anche uno sport che veicola un messaggio positivo di supporto reciproco e di inclusione. Dice il motto dei Barbarians, il club a inviti più antico del mondo, che il rugby “è uno sport per gentiluomini di tutte le classi sociali, ma mai per un cattivo sportivo, a qualunque classe appartenga”. I Baa-Baas non hanno un campo, non hanno una sede, non hanno una rosa prestabilita di giocatori, non hanno un allenatore designato. Però hanno un motto, hanno una visione chiara di cosa sia il rugby: una casa aperta a tutti, dove non esistono retropensieri. In questo senso può succedere che un arbitro sia connazionale ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 17 marzo 2023) Questa è una storia piccola e come tutte le storie piccole nasconde un messaggio grande. Ilè unoduro, questo è fuori di dubbio, ma è anche unoche veicola un messaggio positivo di supporto reciproco e di inclusione. Dice il motto dei Barbarians, il club a inviti più antico del mondo, che il“è unoper gentiluomini di tutte le classi sociali, ma mai per un cattivoivo, a qualunque classe appartenga”. I Baa-Baas non hanno un, non hanno una sede, non hanno una rosa prestabilita di giocatori, non hanno un allenatore designato. Però hanno un motto, hanno una visione chiara di cosa sia il: una casa aperta a tutti, dove non esistono retropensieri. In questo senso può succedere che un arbitro sia connazionale ...

