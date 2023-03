Lo Snapdragon 7+ Gen 2 porta prestazioni da top di gamma sulla fascia media

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CeotechI : Snapdragon 7+ Gen 2: esperienza premium a prezzo accessibile #5G #Chip #FastConnect6900 #Mobile #Novità #Qualcomm… - Digital_Day : Praticamente uno Snapdragon 8 Gen1 con modem diverso - gigibeltrame : Snapdragon 7+ Gen 2 ufficiale: potenza da vendere e feature da flagship in fascia media #digilosofia… - TuttoAndroid : Qualcomm presenta Snapdragon 7+ Gen 2: boost di prestazioni per la fascia media - TuyizereIssa2 : #hashtag4 ViVO X Note 5G MobilePhone 7.0'' 2K+E5 AMOLED -

Un notevole incremento a livello di prestazioni, ma non solo: Qualcomm annuncia oggi in via ufficiale7+2 , la sua nuova piattaforma mobile progettata con l'obiettivo dichiarato di offrire un'esperienza premium al maggior numero possibile di consumatori. La vedremo presto in azione sui ...7+2 sostituisce nella line - up1, annunciato a metà 2022, e verrà implementato sui primi dispositivi commerciali già entro la fine del mese di marzo. La nuova CPU ...La CPU Qualcomm Kryo raggiunge velocità fino a 2,91GHz per prestazioni migliorate del 50% , mentre la GPU Qualcomm Adreno offre prestazioni doppie rispetto allo1 che purtroppo non ...

Qualcomm ha appena svelato Snapdragon 7+ Gen 2, nuovo system-on-chip (SoC) per la fascia medio-alta, che verosimilmente diventerà uno standard per tutti i dispositivi che vogliono prestazioni da top ...Qualcomm ha svelato la sua nuova piattaforma mobile Snapdragon 7+ Gen 2. Questo nuovo chip di fascia medio-alta promette di offrire esperienze di primo livello mai viste prima nella serie Snapdragon 7 ...