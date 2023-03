Lo smart working tra rinnovi e aspetti critici (Di venerdì 17 marzo 2023) La possibilità di lavorare da remoto è stata prorogata al 30 giugno, ma solo per due categorie di dipendenti. Il dibattito sull'utilità dello smart working è ancora aperto, presentando esso lati sia positivi che negativi Leggi su ilgiornale (Di venerdì 17 marzo 2023) La possibilità di lavorare da remoto è stata prorogata al 30 giugno, ma solo per due categorie di dipendenti. Il dibattito sull'utilità delloè ancora aperto, presentando esso lati sia positivi che negativi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alevilla1978 : @LucaRome2 @truefaith19 @GiulioSorace Esatto. Per fortuna domani smart working a casa ?? - Marythis : @Anna50732053 Questi parassiti hanno la capacità di invadere ogni ambiente,non solo i profili.Non per nulla sono pe… - bebe_am9 : @valvolo81 Almeno per domani mio marito non potrà lavorare visto che è in smart working ancora...e allora, finalmen… - ilregginoit : Consiglio regionale in smart working, la proposta bipartisan preoccupa la maggioranza: «La gente non capirà»… - __dunham : @TeooMara no zio non farlo… poi chi ci insegnerà le tecniche dello smart working? -

Regione, lo smart working va a regime: «Produce benefici sulla produttività» Lavoro da casa due giorni a settimana Cronache Maceratesi L’evoluzione del welfare e del lavoro per innovare il Paese. INPS Insieme La celebrazione del 125° anniversario di INPS è certamente una tappa storica, un momento importante di riflessione che consente di gettare un ponte tra il passato e il futuro. La storia in prima pagina: il 13esimo episodio della graphic novel Siamo al tredicesimo e ultimo episodio della lunga cavalcata di graphic novel curata da Giffoni film festival per i 130 anni del Mattino. Siamo agli anni più vicini: il decennio 2011-2022. La celebrazione del 125° anniversario di INPS è certamente una tappa storica, un momento importante di riflessione che consente di gettare un ponte tra il passato e il futuro.Siamo al tredicesimo e ultimo episodio della lunga cavalcata di graphic novel curata da Giffoni film festival per i 130 anni del Mattino. Siamo agli anni più vicini: il decennio 2011-2022.