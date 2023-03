Lo sberleffo della borseggiatrice Rom al Pd: “In metro guadagno mille euro al giorno, fotografatemi pure” (Di venerdì 17 marzo 2023) La consigliera del Pd che si è indignata per le foto e i video diffusi sul web delle borseggiatrici Rom che imperversano sulle metropolitane, può dormire sonni tranquilli: a loro non gliene frega niente, anzi. Guadagnano così tanto e in modo così indisturbato, e quando vengono prese escono subito perché spesso sono incinta, che tutta la polemica politica di questi giorni neanche le ha sfiorate. Lo dice, questa mattina, al “Corriere della Sera“, una delle ladre bosniache che si tramandano di generazione in generazione il “mestiere“. E quello che si legge fa accapponare la pelle. La borseggiatrice Rom si confessa: “Mi sento in colpa..” La ladra si vanta: “Mantengo io la famiglia: mando i soldi a casa e non sono pochi. È capitato che in un giorno mettessi in tasca 1.000 euro, un’eccezione, perché anche ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 marzo 2023) La consigliera del Pd che si è indignata per le foto e i video diffusi sul web delle borseggiatrici Rom che imperversano sullepolitane, può dormire sonni tranquilli: a loro non gliene frega niente, anzi. Guadagnano così tanto e in modo così indisturbato, e quando vengono prese escono subito perché spesso sono incinta, che tutta la polemica politica di questi giorni neanche le ha sfiorate. Lo dice, questa mattina, al “CorriereSera“, una delle ladre bosniache che si tramandano di generazione in generazione il “mestiere“. E quello che si legge fa accapponare la pelle. LaRom si confessa: “Mi sento in colpa..” La ladra si vanta: “Mantengo io la famiglia: mando i soldi a casa e non sono pochi. È capitato che in unmettessi in tasca 1.000, un’eccezione, perché anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Lo sberleffo della borseggiatrice Rom al Pd: “In metro guadagno mille euro al giorno, fotografatemi pure”… - flydak : @itinagli @LucaBizzarri non è solo pagliacciata o mancanza di eleganza. E' ignobilmente offensivo che pretendano di… - _gmotta65 : Sempre sul pezzo, loro: ecco l’ennesimo piccolo sberleffo sulla tomba della nostra umanità. #SalviniDimettiti… - cristi4nov4lli : @glamis se ci pensi, quanto della comicità italiana non è basata sullo sberleffo? generazioni di umoristi che hanno… - geckonwall : @TvTalk_Rai @RaiTre @sebapucc @SilviaMottaTV @MaxBernardini @CinziaBancone Domanda: perché una persona come lui, ch… -