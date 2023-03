LIVE Valencia-Schio, Eurolega basket femminile 2023 in DIRETTA: prima chance per accedere alla Final Four (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match – La cronaca di gara-1 Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla DIRETTA LIVE di Valencia-Schio, gara-2 dei quarti di Finale dell’Eurolega di basket femminile! Le vicentine provano a chiudere i conti e staccare il pass per la Final Four, dopo il successo per 75-63 di pochi giorni fa in quel di Schio. Astou Ndour e Marina Mabrey hanno trascinato le venete con 21 punti e 20 punti, ma proveranno a replicare l’ottima prestazione anche questa sera. Valencia ha un solo risultato a disposizione per provare ad allungare la serie a gara-3, ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match – La cronaca di gara-1 Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenutodi, gara-2 dei quarti die dell’di! Le vicentine provano a chiudere i conti e staccare il pass per la, dopo il successo per 75-63 di pochi giorni fa in quel di. Astou Ndour e Marina Mabrey hanno trascinato le venete con 21 punti e 20 punti, ma proveranno a replicare l’ottima prestazione anche questa sera.ha un solo risultato a disposizione per provare ad allungare la serie a gara-3, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dinner_isready : euroleague women live Famiglia Schio-Valencia 1 stake 3 @1.78 stoiximan??????????????? - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Il Famila Schio comincia stasera la corsa verso le Final Four di Eurolega. Inizia gara-1 dei quarti… - zazoomblog : LIVE Schio-Valencia Eurolega basket femminile 2023 in DIRETTA: inizia la rincorsa alla Final Four - #Schio-Valencia… - MetaJaunNews : Fallas de Valencia 2023 | Follow live the mascletà this Monday, March 13 - sportli26181512 : Liga LIVE dalle 14: il Siviglia si gioca la salvezza, stasera il Barcellona capolista: Il sabato di Liga si è chius… -