LIVE Valencia-Schio 80-75, Eurolega basket femminile 2023 in DIRETTA: le spagnole si aggiudicano gara-2! Si ritorna in Veneto per la 'bella' mercoledì 22 Marzo (Di venerdì 17 marzo 2023) Alla Beretta Famila Schio non basta l'orgoglio per provare a ribaltare nei minuti finali la sfida, con le venete che sono risalite dal -10 fino ad un solo punto di svantaggio con in mano la palla del possibile sorpasso, che avrebbe così suggellato il successo decisivo per la qualificazione alla semifinale della massima competizione continentale per club. Valencia non ha tremato e ha rispettato il fattore campo, trascinata da Raquel Carrera che piazza ben 21 punti! Per le Campionesse d'Italia, invece, 20 punti di una mai doma Costanza Verona e 18 di Jasmine Keys.

