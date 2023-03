LIVE Valencia-Schio 66-59, Eurolega basket femminile 2023 in DIRETTA: spagnole ancora davanti alla terza sirena, ma la Beretta Famila non molla! Ultimi 10? decisivi (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Va in archivio anche la terza frazione: dopo 30? Valencia è ancora davanti per 66-59 sulla Beretta Famila Schio! 66-59 Costanza Verona manda a bersaglio il libero, con tre secondi rimasti sul cronometro! Fallo tecnico fischiato a Cassidie Burdick per qualche parola di troppo! 66-58 COSTANZAA VERONAAAAAA!! 16 PUNTI PER LA PLAYMAKER DELLA NAZIONALE. 66-55 Alba Torrens spara dall’arco la tripla del +11 per Valencia! 63-55 ancora Verona: l’azzurra prova a caricarsi la squadra sule spalle a -1’30” dalla terza sirena! 63-53 Semi-gancio di Cassidie Burdick! 61-53 Costanza Verona dal pitturato: le venete non ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVa in archivio anche lafrazione: dopo 30?per 66-59 sulla! 66-59 Costanza Verona manda a bersaglio il libero, con tre secondi rimasti sul cronometro! Fallo tecnico fischiato a Cassidie Burdick per qualche parola di troppo! 66-58 COSTANZAA VERONAAAAAA!! 16 PUNTI PER LA PLAYMAKER DELLA NAZIONALE. 66-55 Alba Torrens spara dall’arco la tripla del +11 per! 63-55Verona: l’azzurra prova a caricarsi la squadra sule spalle a -1’30” d! 63-53 Semi-gancio di Cassidie Burdick! 61-53 Costanza Verona dal pitturato: le venete non ...

