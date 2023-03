LIVE Valencia-Schio 38-27, Eurolega basket femminile 2023 in DIRETTA: mini-fuga delle padrone di casa, la Beretta Famila deve reagire (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-35 Sottomano perfetto di casas: Valencia torna sopra la doppia cifra di vantaggio! 44-35 Cox spietata dall’arco: bomba e nuovo +9 per le padrone di casa, quando si entra negli ultimi due minuti del primo tempo! 41-35 Dentro anche il libero aggiuntivo, per il gioco da tre punti chiuso correttamente! 40-35 Lauren Cox appoggia al tabellone subendo anche fallo: reazione delle iberiche! 38-35 Piazzato di Marina Mabrey: break di 8-0 di Schio che torna a -3! 38-33 JASMINE KEEEYYSSSS!! BOMBAAAAAAA 38-30 TRIPLA DI RHYNE HOWARD: Schio PROVA A reagire! 38-27 Tap-in vincente di casas: primo vantaggio in doppia cifra del match, con Schio che accusa un ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46-35 Sottomano perfetto dis:torna sopra la doppia cifra di vantaggio! 44-35 Cox spietata dall’arco: bomba e nuovo +9 per ledi, quando si entra negli ultimi due minuti del primo tempo! 41-35 Dentro anche il libero aggiuntivo, per il gioco da tre punti chiuso correttamente! 40-35 Lauren Cox appoggia al tabellone subendo anche fallo: reazioneiberiche! 38-35 Piazzato di Marina Mabrey: break di 8-0 diche torna a -3! 38-33 JASMINE KEEEYYSSSS!! BOMBAAAAAAA 38-30 TRIPLA DI RHYNE HOWARD:PROVA A! 38-27 Tap-in vincente dis: primo vantaggio in doppia cifra del match, conche accusa un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vascodalsoglio : RT @Italbasket: Pronte per ???????? ?? ?? Dopo la bella vittoria in casa nella prima sfida del turno, @familaschio scende in campo a Valencia pe… - familaschio : RT @Italbasket: Pronte per ???????? ?? ?? Dopo la bella vittoria in casa nella prima sfida del turno, @familaschio scende in campo a Valencia pe… - Marcocap14 : RT @Italbasket: Pronte per ???????? ?? ?? Dopo la bella vittoria in casa nella prima sfida del turno, @familaschio scende in campo a Valencia pe… - karda70 : RT @Italbasket: Pronte per ???????? ?? ?? Dopo la bella vittoria in casa nella prima sfida del turno, @familaschio scende in campo a Valencia pe… - Italbasket : Pronte per ???????? ?? ?? Dopo la bella vittoria in casa nella prima sfida del turno, @familaschio scende in campo a Val… -