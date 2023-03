LIVE Sorteggio Europa League 2023 in DIRETTA: fra mezz’ora Roma e Juventus scoprono il loro destino (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL Sorteggio DI CHAMPIONS DALLE ORE 12.00 12.35 Roma e Juventus tornano ai quarti di finale della seconda competizione europea per importanza dopo, rispettivamente, due e nove anni. Era dal 2015 che l’Italia non piazzava due squadre tra le migliori otto della competizione nata dalle ceneri della Coppa UEFA, trofeo che il Bel Paese non vince dal 1999, quando il Parma di Thuram, Cannavaro e Buffon si impose sul Marsiglia per 3-0. 12.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio dei quarti di Europa League 2022-2023, con due squadre italiane che sono in attesa di conoscere il ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELDI CHAMPIONS DALLE ORE 12.00 12.35tornano ai quarti di finale della seconda competizione europea per importanza dopo, rispettivamente, due e nove anni. Era dal 2015 che l’Italia non piazzava due squadre tra le migliori otto della competizione nata dalle ceneri della Coppa UEFA, trofeo che il Bel Paese non vince dal 1999, quando il Parma di Thuram, Cannavaro e Buffon si impose sul Marsiglia per 3-0. 12.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldei quarti di2022-, con due squadre italiane che sono in attesa di conoscere il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : ?? #UCLdraw LIVE at 11.45 CET ???? Follow it on our app ?? Segui il sorteggio dei Quarti di #UCL in diretta sulla… - psnapoli : Rileggi DIRETTA LIVE Sorteggio Champions League: La 'banda' Spalletti trova il 'derby' italiano contro il Diavolo r… - IvanFCIM : Ma colleghiamoci live con la reazione per questo sorteggio - psnapoli : Rileggi DIRETTA LIVE Sorteggio Champions League: La 'banda' Spalletti trova il 'derby' italiano contro il Diavolo r… - Robi23771437 : RT @juventibus: #JBSHOW ?? TUTTO LIVE ???? alle 12.55 IL #SORTEGGIO della più straordinaria COPPA europea; alle 14.00 tra #FRIBURGO e #INTER… -