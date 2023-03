LIVE Sorteggio Champions League | scopri l’avversario del Napoli

(Di venerdì 17 marzo 2023)quarti2022/2023,amo insieme chi saràdel. Oggi, venerdì 17 marzo, a Nyon, in Svizzera, si terranno i sorteggi per i quarti di finale di. Sarà un momento cruciale per Inter, Milan e, cheranno le loro avversarie in questa fase della competizione. È la prima volta dal 2005-2006 che tre squadre italiane raggiungono questa tappa del torneo. I nerazzurri hanno eliminato il Porto, i rossoneri il Tottenham di Conte, mentre gli azzurri di Spalletti hanno superato l’ostacolo Eintracht. Segui in diretta tutta la cerimonia perre quali squadre si affronteranno nei quarti di finale. LE REGOLE DEL ...

L'appuntamento è per le 12 per ildei quarti che si svolgerà venerdì 17 marzo presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera), come di consueto. Le squadre qualificate ai quarti di ...NYON (SVIZZERA) - Ci siamo, oggi (venerdì 17 marzo) a Nyon, in Svizzera, andranno in scena i sorteggi per i quarti di finale di Champions League e Inter, Milan e Napoli scopriranno le loro ...Ilandrà in scena a Nyon alle ore 12:00 di venerdì 17 marzo e sarà trasmesso in diretta ... Sportface.it seguirà l'evento in diretta con untestuale e fornirà costanti aggiornamenti in ...

Alle 13 a Nyon ci sarà il sorteggio per gli accoppiamenti dei quarti di finale dell'Europa League con conseguente tabellone anche per le semifinali. Andata dei quarti sarà il 13 aprile e il ritorno il ...NYON (SVIZZERA) - Ci siamo, oggi (venerdì 17 marzo) a Nyon, in Svizzera, andranno in scena i sorteggi per i quarti di finale di Champions League e Inter, Milan e Napoli scopriranno le loro avversarie.