LIVE Sorteggio Champions League 2023 in DIRETTA: tutto pronto per l'inizio della cerimonia (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL Sorteggio DI EUROPA League DALLE ORE 13.00 12.00 Ancora pochi istanti all'inizio della cerimonia. 11.55 Ecco le otto squadre ancora in corsa per il titolo: Napoli (ITA), Inter (ITA), Milan (ITA), Manchester City (ENG), Chelsea (ENG), Real Madrid (ESP), Bayern Monaco (GER), Benfica (POR). 11.50 Questo il calendario, completo, dai quarti in poi: QUARTI: 11-12 aprile (andata); 18-19 aprile (ritorno). SEMIFINALI : 9-10 maggio (andata); 16-17 maggio (ritorno). FINALE : 10 giugno allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul (Turchia). 11.45 Ricordiamo che il Sorteggio sarà libero, privo di vincoli nazionali: è possibile quindi che le tre squadre italiane possano ...

