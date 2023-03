LIVE Sorteggio Champions League 2023 in DIRETTA: sarà Milan-Napoli, italiane fortunatissime con il tabellone! (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL Sorteggio DI EUROPA League DALLE ORE 13.001 12.22 La finale la giocherà in casa la vincente della seconda semifinale. 12.21 Vincente quarto A-Vincente quarto C. 12.19 Vincente quarto D-Vincente quarto B: le tre italiane sono tutte nella parte alta del tabellone. 12.18 Inizia l’estrazione delle semifinali. 12.17 Milan (ITA)-Napoli (ITA) (D): quindi l’Inter dovrà giocare l’andata a Lisbona e il ritorno a Milano. 12.16 Manchester City (ENG)-Bayern Monaco (GER) (C): ci sarà quindi la sfida tra Napoli e Milan ai quarti, resta da capire chi giocherà la prima in casa. 12.15 Inter (ITA)-Benfica (POR) (B): andata a ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELDI EUROPADALLE ORE 13.001 12.22 La finale la giocherà in casa la vincente della seconda semifinale. 12.21 Vincente quarto A-Vincente quarto C. 12.19 Vincente quarto D-Vincente quarto B: le tresono tutte nella parte alta del tabellone. 12.18 Inizia l’estrazione delle semifinali. 12.17(ITA)-(ITA) (D): quindi l’Inter dovrà giocare l’andata a Lisbona e il ritorno ao. 12.16 Manchester City (ENG)-Bayern Monaco (GER) (C): ciquindi la sfida traai quarti, resta da capire chi giocherà la prima in casa. 12.15 Inter (ITA)-Benfica (POR) (B): andata a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : ?? #UCLdraw LIVE at 11.45 CET ???? Follow it on our app ?? Segui il sorteggio dei Quarti di #UCL in diretta sulla… - Bilaldinho10_ : RT @acmilan: ?? #UCLdraw LIVE at 11.45 CET ???? Follow it on our app ?? Segui il sorteggio dei Quarti di #UCL in diretta sulla nostra App… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #sorteggio #UCLdraw Quarti di Champions League, sarà una sfida tutta italiana in Europa - enzomanuele : RT @acmilan: ?? #UCLdraw LIVE at 11.45 CET ???? Follow it on our app ?? Segui il sorteggio dei Quarti di #UCL in diretta sulla nostra App… - napolista : Sorteggio Champions, è Napoli-Milan (Live) Sorteggio sorride alle italiane: Milan-Napoli e Benfica-Inter. Poi Real… -