LIVE Sinner-Fritz 6-4 4-6 6-4 | ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA | quando la semifinale con Alcaraz Top10 ad un passo

LIVE Sinner-Fritz 6-4 4-6 6-4, ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: vittoria di forza e di testa! Le proiezioni di classifica OA Sport

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner approda in semifinale nel BNP Paribas Open”, primo Atp Masters 1000 stagionale (montepremi 10.143.750 dollari) che si sta disputando sul cemento di ...Pronti via e al primo game della partita arriva il break di Jannik difeso poi fino alla fine per il 6-4, il 2° set è molto combattuto ma sul 5-4 in favore dell'americano Sinner incappa nell'unico ...