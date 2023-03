LIVE Sinner-Fritz 6-4 4-6 2-3 | ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA | fasi decisive dell’incontro

(Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguirein tv/streaming – I precedenti tra30-40 Palla break. Scambio vissuto ad alta intensità sulla diagonale del dritto, con Jannik che riesce a sfondare. 30-30 In corridoio il dritto lungolinea del californiano. 30-15 Peccato. Jannik si apre il campo a suon di dritti, ma stecca nel momento di giocare quello decisivo. 15-15 ACE, il quarto. 0-15 Dritto incrociato dell’azzurro che provoca l’errore dell’avversario. 3-3 Game. Scappa via il dritto inside out di, che torna ora alla battuta. 40-0 Botta con il dritto incrociato. Ci sono tre palle del 3 pari. 30-0 Smash non banale in arretramento messo a segno ...

LIVE Sinner-Fritz 2-1, ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: break in apertura dell’azzurro OA Sport

Missione compiuta per Jannik Sinner, capace di regolare in due set il veterano Stan Wawrinka e regalarsi i quarti di finale del Master 1000 di Indian Wells. L'azzurro a caccia della seconda semifinale in carriera un Masters 1000: di fronte il n. 4 del seeding, campione in carica a Indian Wells e già affrontato da Sinner nel 2021 sul cemento californiano.