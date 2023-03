LIVE – Sinner-Fritz 4-2 | quarti di finale Masters 1000 Indian Wells 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per idideldi, torneo di scena sul cemento outdoor della località californiana. Entrambi arrivano da una prestazione molto convincente allo di ottavi di. L’altoatesino ha lasciato le briciole all’ex campione Slam svizzero Stan Wawrinka. Lo statunitense, invece, non ha lasciato scampo all’ostico ungherese Marton Fucsovics. Tra i due giocatori c’è soltanto un precedente, andato in scena proprio lo scorso anno nel deserto californiano. In quell’occasione si trattava di un quarto turno eprevalse in due set abbastanza comodi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : LIVE - #Tennis #IndianWells Segui in DIRETTA il quarto di finale tra Jannik #Sinner e Taylor #Fritz: tutti gli aggi… - alevilla1978 : @LucaRome2 Ma infatti, che poi anche volendosi basare sulla classifica al momento nella live sono 10 e 12, quindi s… - livetennisit : Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Jannik Sinner vs Taylo… - zazoomblog : LIVE Sinner-Fritz ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: sfida spartiacque con Alcaraz all’orizzonte - #Sinner-Fritz… - infoitsport : LIVE Sinner-Wawrinka 6-1 6-4, ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: sorpasso su Nadal in classifica -

L'azzurro a caccia della seconda semifinale in carriera un Masters 1000: di fronte il n. 4 del seeding, campione in carica a Indian Wells e già affrontato danel 2021 sul cemento californiano. L'incontro è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Chi vince affronterà in semifinale uno tra ...Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand della nota pay tv satellitare. La sfida non inizierà non prima delle 23:00 (ora italiana). Fritz -: il pronostico Questo è il ...SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Fritz scenderanno in campo stasera (giovedì 16 marzo) . I due giocatori sono pianificati come terzo match di giornata ...

LIVE Sinner-Fritz 2-1, ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: break in apertura dell’azzurro OA Sport

4 del seeding, campione in carica a Indian Wells e già affrontato da Sinner nel 2021 sul cemento californiano. L'incontro è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-12645884-eaef-c5b7-3a9e-c8af71aae2 ...