LIVE Sci di fondo, 10 km Falun 2023 in DIRETTA: prossima al via la gara maschile. Tra le donne trionfa Niskanen (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:30 Eccoci tornati: tra quindici minuti inizierà la gara maschile. 12:58 L’appuntamento è dunque alle 13:45 per la 10 km maschile! 12:57 CLASSIFICA 1 Niskanen (FIN) 27’08?5 2 Hennig (GER) +15?9 3 Kalvaa (NOR) +22?3 4 Diggins (USA) +31?6 5 Sundling (SWE) +36?3 6 Brennan (USA) +44?5 7 H. Weng (NOR) +45? 8 Ilar (SWE) +48?7 9 Razymova (CZE) +49?2 10 T. U. Weng (NOR) +56? 23 Ganz (ITA) +1’41?3 32 Pittin (ITA) +1’58?2 12:54 Ilar termina ottava a 38?7, dunque Tiril Udnes Weng è decima. 12:52 29’06?7 per Pittin, 1’58?2 e finirà oltre le 30. Vi resta dentro invece Ganz. 12:51 Tra poco l’arrivo sia di Pittin che di Ilar. 12:48 Da tenere d’occhio però anche Moa Ilar, dato che la svedese sembra intenzionata a togliere punti a Tiril Udnes Weng e ad ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:30 Eccoci tornati: tra quindici minuti inizierà la. 12:58 L’appuntamento è dunque alle 13:45 per la 10 km! 12:57 CLASSIFICA 1(FIN) 27’08?5 2 Hennig (GER) +15?9 3 Kalvaa (NOR) +22?3 4 Diggins (USA) +31?6 5 Sundling (SWE) +36?3 6 Brennan (USA) +44?5 7 H. Weng (NOR) +45? 8 Ilar (SWE) +48?7 9 Razymova (CZE) +49?2 10 T. U. Weng (NOR) +56? 23 Ganz (ITA) +1’41?3 32 Pittin (ITA) +1’58?2 12:54 Ilar termina ottava a 38?7, dunque Tiril Udnes Weng è decima. 12:52 29’06?7 per Pittin, 1’58?2 e finirà oltre le 30. Vi resta dentro invece Ganz. 12:51 Tra poco l’arrivo sia di Pittin che di Ilar. 12:48 Da tenere d’occhio però anche Moa Ilar, dato che la svedese sembra intenzionata a togliere punti a Tiril Udnes Weng e ad ...

