LIVE Sci di fondo, 10 km Falun 2023 in DIRETTA: Pellegrino e De Fabiani per ben figurare (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il weekend di Falun Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due gare del venerdì della Coppa del Mondo di sci di fondo a Falun. Quest’oggi si disputano le 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli, le ultime dell’annata. Saranno quattro gli italiani al via nella competizione maschile: Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura e Simone Daprà . Sono soprattutto i primi due ad avere valide ragioni per ben figurare: Pellegrino per consolidare la terza posizione in Coppa del Mondo, De Fabiani per riscattare la sfortuna della 50 km dei Mondiali. In campo femminile, invece, due sole le ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl weekend diBuon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladelle due gare del venerdì della Coppa del Mondo di sci di. Quest’oggi si disputano le 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli, le ultime dell’annata. Saranno quattro gli italiani al via nella competizione maschile: Federico, Francesco De, Paolo Ventura e Simone Daprà . Sono soprattutto i primi due ad avere valide ragioni per benper consolidare la terza posizione in Coppa del Mondo, Deper riscattare la sfortuna della 50 km dei Mondiali. In campo femminile, invece, due sole le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG maschile Soldeu in DIRETTA: dominio Odermatt! Schwarz e Kilde sul podio - zazoomblog : LIVE – Sci alpino super-G maschile finali Soldeu 2023 (DIRETTA) - #alpino #super-G #maschile #finali - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG femminile Soldeu in DIRETTA: a Lara Gut-Behrami vittoria e Coppa di specialità , delusione C… - alecavo : RT @gecamcom: ??#GeCamCom live:la presentazione delle attività dello #sportello #CLP per il Supporto alla Competitività delle Imprese(#SCI)… - AndreaDameri : RT @gecamcom: ??#GeCamCom live:la presentazione delle attività dello #sportello #CLP per il Supporto alla Competitività delle Imprese(#SCI)… -