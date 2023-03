LIVE Sci di fondo, 10 km Falun 2023 in DIRETTA: partita la gara maschile, si attendono Pellegrino e De Fabiani. Tra le donne trionfa Niskanen (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.53 L’USA Zak Ketterson va allo stesso tempo di Valnes all’1.5. 13:52 Ventura a 10?6 da Valnes, che intanto fa 5’32?8 al km 2.5. 13:50 3’26?2 il tempo di Valnes al km 1.5, logicamente il migliore. 13:48 Partito Paolo Ventura. 13:46 Al via subito Erik Valnes con il 3, è andato a podio nella sprint di Drammen. 13:45 Si comincia, con la neve che seguita a scendere, non forte, ma comunque c’è. 13:42 Tre minuti al via, primo a partire lo svedese Fredrik Jonsson. 13:39 Situazione che, a LIVEllo di Coppa del Mondo, qui suona più favorevole a Klaebo rispetto a Golberg; in campo femminile, invece, le cose sembrano parzialmente riaperte. 13:36 63 gli uomini in gara: Klaebo ha il 37, Golberg il 35. 13:33 Sono quattro gli italiani al via: Paolo Ventura con il 6, Simone Daprà con il 18, ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.53 L’USA Zak Ketterson va allo stesso tempo di Valnes all’1.5. 13:52 Ventura a 10?6 da Valnes, che intanto fa 5’32?8 al km 2.5. 13:50 3’26?2 il tempo di Valnes al km 1.5, logicamente il migliore. 13:48 Partito Paolo Ventura. 13:46 Al via subito Erik Valnes con il 3, è andato a podio nella sprint di Drammen. 13:45 Si comincia, con la neve che seguita a scendere, non forte, ma comunque c’è. 13:42 Tre minuti al via, primo a partire lo svedese Fredrik Jonsson. 13:39 Situazione che, allo di Coppa del Mondo, qui suona più favorevole a Klaebo rispetto a Golberg; in campo femminile, invece, le cose sembrano parzialmente riaperte. 13:36 63 gli uomini in: Klaebo ha il 37, Golberg il 35. 13:33 Sono quattro gli italiani al via: Paolo Ventura con il 6, Simone Daprà con il 18, ...

