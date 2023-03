LIVE Sci di fondo, 10 km Falun 2023 in DIRETTA: Klaebo imperioso nel finale, Pellegrino 12°. Tra le donne super Kerttu Niskanen (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:45 Dunque, è tempo di salutarci per la DIRETTA LIVE di queste 10 km di Falun. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! 14:44 CLASSIFICA 1 Klaebo (NOR) 23’55?3 2 Nyenget (NOR) +10?7 3 Amundsen (NOR) +20?7 4 Golberg (NOR) +23? 5 Hyvarinen (FIN) +24?7 6 Hakola (FIN) +30?4 7 Valnes (NOR) +32?6 8 Krueger (NOR) +34?5 9 Toenseth (NOR) +36?3 10 Halfvarsson (SWE) +36?4 12 Pellegrino (ITA) +44?5 30 De Fabiani (ITA) +1’34?2 40 Daprà (ITA) +2’05” 42 Ventura (ITA) +2’07?8 14:41 Si attendono gli ultimi arrivi, dopodiché potremo dar conto della graduatoria complessiva. 14:39 Halfvarsson è decimo a 36?4, dovrebbe chiudere dodicesimo Pellegrino alla fine dei conti. 14:37 Chiude anche ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:45 Dunque, è tempo di salutarci per ladi queste 10 km di. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! 14:44 CLASSIFICA 1(NOR) 23’55?3 2 Nyenget (NOR) +10?7 3 Amundsen (NOR) +20?7 4 Golberg (NOR) +23? 5 Hyvarinen (FIN) +24?7 6 Hakola (FIN) +30?4 7 Valnes (NOR) +32?6 8 Krueger (NOR) +34?5 9 Toenseth (NOR) +36?3 10 Halfvarsson (SWE) +36?4 12(ITA) +44?5 30 De Fabiani (ITA) +1’34?2 40 Daprà (ITA) +2’05” 42 Ventura (ITA) +2’07?8 14:41 Si attendono gli ultimi arrivi, dopodiché potremo dar conto della graduatoria complessiva. 14:39 Halfvarsson è decimo a 36?4, dovrebbe chiudere dodicesimoalla fine dei conti. 14:37 Chiude anche ...

