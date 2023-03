LIVE Sci di fondo | 10 km Falun 2023 in DIRETTA | al via la gara femminile con Ganz e Pittin | poi gli uomini

(Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:03 Partirà con l’11, con il 46. Intertempi posti ai km 1.5, 2.5, 4.3, 6.3, 7.7, 9.1. 12:00 Si parte con la finlandese Katri Lylynpera. 11:58 Tre i giri previsti, uno da 2.5 km e gli altri due da 3.75 km, con le due celebrate salite. 11:55 Cinque minuti al via. 11:52 Non solo la neve, ma anche il vento si fa sentire, come testimonia lo sventolio delle bandiere svedesi. 11:49 Le condizioni meteo non sono forse quelle più belle, in virtù di una certa presenza di neve che non renderà facili le cose. 11:46 Per l’Italia Caterinae Cristina, 51 partenti in questa competizione che ha tante assenze in chiave Svezia, e non di secondo piano. 11:43 In Svezia si parte oggi alle 12:00 con la 10 kma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acquaalma : 22 marzo: la discussione sul ruolo della formazione per la promozione di una nuova cultura dell’#acqua, Interverra… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Vanno in scena le 10 km di Falun nello sci di fondo. Tra poco le donne, poi gli uomini con Pellegrin… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Team Event Soldeu 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG maschile Soldeu in DIRETTA: dominio Odermatt! Schwarz e Kilde sul podio - zazoomblog : LIVE – Sci alpino super-G maschile finali Soldeu 2023 (DIRETTA) - #alpino #super-G #maschile #finali -

Hillbilly Soul Sabato sera le splendide Hillbilly Soulalla Vecchia Rama a San Peretto di ... EXTRA- fi festival Verona EXTRA- fi festival Verona , in collaborazione con il Trieste ...A novembre 2015 viene pubblicato Roma!, il primo album dal vivo dei Baustelle. Nel 2017 ...Music Festival In un cantiere edile spunta una granata della guerra mondiale Ultime giornate suglie ...' La scorsa domenica Antonio ha deciso che era arrivato il momento di mettersi alla prova sugli. Detto e fatto. In pochi minuti e senza una sola lezione è diventato padrone delle piste dadel ...

LIVE Sci alpino, SuperG femminile Soldeu in DIRETTA: a Lara Gut-Behrami vittoria e Coppa di specialità, delusione ... OA Sport

Newstalk ZB’s revealed that Parliamentary Service-managed phones will not be allowed to have TikTok installed from the end of the month. “The decision to block the TikTok application has been made ...The moon crashing into Earth may sound like an unrealistic doomsday scenario or the stuff of sci-fi disasters ... astrophysicist who was not associated with the new study, told Live Science in an ...