LIVE Sci alpino, Team Event Soldeu 2023 in DIRETTA: Italia subito eliminata dalla Germania. Norvegia-Svizzera in finale! (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL TABELLONE DEL Team Event 12.40: Attesa per la small final tra Austria e Germania, a seguire la finale tra Norvegia e Svizzera 12.36: Sbaglia Pertl! Vince Windingstad e porta la Norvegia in finale 12.34: Stjernesund batte nettamente per 63 centesimi Scheib. Norvegia ad un passo dalla semifinale. Ora Windingstad contro Pertl 12.32. Grande prova del norvegese Haugan che rifila 19 centesimi a Gstrein, 1-1. Ora Stjernesund contro Scheib 12.30: Gritsch riesce in rimonta a battere Tviberg per 3 centesimi. Ora Haugan contro Gstrein 12.29: Ora la sfida tra Norvegia e Austria che vale la finale 12.28: Vince Strasser ma non migliora il tempo di Simonet e dunque passa ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL TABELLONE DEL12.40: Attesa per la small final tra Austria e, a seguire la finale tra12.36: Sbaglia Pertl! Vince Windingstad e porta lain finale 12.34: Stjernesund batte nettamente per 63 centesimi Scheib.ad un passosemifinale. Ora Windingstad contro Pertl 12.32. Grande prova del norvegese Haugan che rifila 19 centesimi a Gstrein, 1-1. Ora Stjernesund contro Scheib 12.30: Gritsch riesce in rimonta a battere Tviberg per 3 centesimi. Ora Haugan contro Gstrein 12.29: Ora la sfida trae Austria che vale la finale 12.28: Vince Strasser ma non migliora il tempo di Simonet e dunque passa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acquaalma : 22 marzo: la discussione sul ruolo della formazione per la promozione di una nuova cultura dell’#acqua, Interverra… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Vanno in scena le 10 km di Falun nello sci di fondo. Tra poco le donne, poi gli uomini con Pellegrin… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Team Event Soldeu 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG maschile Soldeu in DIRETTA: dominio Odermatt! Schwarz e Kilde sul podio - zazoomblog : LIVE – Sci alpino super-G maschile finali Soldeu 2023 (DIRETTA) - #alpino #super-G #maschile #finali -