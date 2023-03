LIVE – Sci alpino, team event finali Soldeu 2023 (DIRETTA) (Di venerdì 17 marzo 2023) La DIRETTA testuale del team event di Soldeu 2023, valido per le finali della Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. L’Italia scende in pista con Federica Brignone, Marta Bassino, Filippo Della Vite e Corrado Barbera. Appuntamento alle ore 12. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 12.04- Barbera contro Strasser, vince il tedesco con 80 centesimi di vantaggio. GERMANIA IN SEMIFINALE, ITALIA ELIMINATA! 1-3 12.02- Parte Federica Brignone contro Hilzinger. Vince la tedesca con 14 centesimi di vantaggio! 1-2 Germania. 12.01- In pista Della Vite contro Sander! Vince l’azzurro con 77 centesimi di vantaggio. ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) Latestuale deldi, valido per ledella Coppa del Mondo 2022/di sci. L’Italia scende in pista con Federica Brignone, Marta Bassino, Filippo Della Vite e Corrado Barbera. Appuntamento alle ore 12. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 12.04- Barbera contro Strasser, vince il tedesco con 80 centesimi di vantaggio. GERMANIA IN SEMIFINALE, ITALIA ELIMINATA! 1-3 12.02- Parte Federica Brignone contro Hilzinger. Vince la tedesca con 14 centesimi di vantaggio! 1-2 Germania. 12.01- In pista Della Vite contro Sander! Vince l’azzurro con 77 centesimi di vantaggio. ...

