LIVE Real Sociedad-Roma 0-0, Europa League 2023 in DIRETTA: i giallorossi soffrono ma strappano il pass per i quarti (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90’+8 FISCHIA TRE VOLTE KOVACS! Real Sociedad-Roma 0-0! I giallorossi VOLANO AI quarti! 90’+7 RISSA TRA SMALLING E FERNANDEZ! L’inglese, dopo un contrasto tra Fernandez e Cristante, va a rimproverare lo spagnolo, il quale si rialza con veemenza verso l’ex United. Ammoniti entrambi i giocatori, con la punta del Real che viene espulsa per doppio giallo. 90’+6 ULTIMO GIRO D’OROLOGIO! 90’+5 Break di El Shaarawy che si invola verso la porta di Remiro: Zubeldia falcia da dietro l’ex Milan, ma Kovacs clamorosamente non fischia la punizione. Per altro, il centrale basco era già ammonito. 90’+3 Kubo serve Le Normand, il quale raccoglie il pallone del compagno e va al tiro col mancino, trovando una deviazione. Poi il ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90’+8 FISCHIA TRE VOLTE KOVACS!0-0! IVOLANO AI! 90’+7 RISSA TRA SMALLING E FERNANDEZ! L’inglese, dopo un contrasto tra Fernandez e Cristante, va a rimproverare lo spagnolo, il quale si rialza con veemenza verso l’ex United. Ammoniti entrambi i giocatori, con la punta delche viene espulsa per doppio giallo. 90’+6 ULTIMO GIRO D’OROLOGIO! 90’+5 Break di El Shaarawy che si invola verso la porta di Remiro: Zubeldia falcia da dietro l’ex Milan, ma Kovacs clamorosamente non fischia la punizione. Per altro, il centrale basco era già ammonito. 90’+3 Kubo serve Le Normand, il quale raccoglie il pallone del compagno e va al tiro col mancino, trovando una deviazione. Poi il ...

