LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 91-87, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: si interrompe la striscia dell’Armani in Europa (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE COSI’! 91-87 1/2 Yabusele. Voigtmann pesta la linea sulla ricezione poi commette fallo su Yabusele, 4? sul cronometro. 90-87 2/2 Deck, all’Olimpia serve una tripla per portare il match ai supplementari. 88-87 TRIPLA DI VOIGTMANN! Poi fallo sistematico di Milano che è ancora viva con 7? da giocare. 88-84 Due liberi di Musa. Altro time out Olimpia. La rimessa è del Real, time out Messina. 12? sul cronometro, arbitri all’instant replay per decidere sul possesso di una rimessa dopo una palla contesa tra Davies e Tavares. 86-84 Assist di Rodriguez per Tavares. 84-84 TRIPLAAAAAAAAAAAAAA DI NAPIEEEEEEERRRRRRRR!! Con il pallone che rimbalza più volte sul ferro, 55? da giocare. 84-81 1/2 Tavares, 1’27” sul cronometro, squadre in bonus. Rientra ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE COSI’! 91-87 1/2 Yabusele. Voigtmann pesta la linea sulla ricezione poi commette fallo su Yabusele, 4? sul cronometro. 90-87 2/2 Deck, all’serve una tripla per portare il match ai supplementari. 88-87 TRIPLA DI VOIGTMANN! Poi fallo sistematico diche è ancora viva con 7? da giocare. 88-84 Due liberi di Musa. Altro time out. La rimessa è del, time out Messina. 12? sul cronometro, arbitri all’instant replay per decidere sul possesso di una rimessa dopo una palla contesa tra Davies e Tavares. 86-84 Assist di Rodriguez per Tavares. 84-84 TRIPLAAAAAAAAAAAAAA DI NAPIEEEEEEERRRRRRRR!! Con il pallone che rimbalza più volte sul ferro, 55? da giocare. 84-81 1/2 Tavares, 1’27” sul cronometro, squadre in bonus. Rientra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Lorenzo Pellegrini in vista di Real Sociedad-Roma - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - PianetaBasketIT : ? MILANO PERDE A MADRID L'Olimpia lotta per 40' ma non riesce a strappare la vittoria a Madrid: vince il Real. Sc… - corgiallorosso : Real Sociedad-Roma 0-0 – La Roma congela il risultato e vola ai quarti di finale - siamo_la_Roma : ?? È FINITA A SAN SEBASTIAN! ?? #ROMA AI QUARTI DI #UEL ?? DAJE! #RealSociedadRoma 0-0 #ASRoma -