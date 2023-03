LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 91-87 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | si interrompe la striscia dell’Armani in Europa

(Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.05 La nostrasi chiude qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 23.03 Nonostante un’ottima prova l’di Ettore Messina è costretta alla resa al WiZink Center dicon ildi Mateo Chus che si impone con 27 punti di Dzanan Musa (top-scorer). Il miglioreè Shabazz Napier che chiude a quota 17. FINISCE COSI’! 91-87 1/2 Yabusele. Voigtmann pesta la linea sulla ricezione poi commette fallo su Yabusele, 4? sul cronometro. 90-87 2/2 Deck, all’serve una tripla per portare il match ai supplementari. 88-87 TRIPLA DI VOIGTMANN! Poi fallo sistematico di ...

La Roma pareggia 0 - 0 a San Sebastián e si qualifica per i quarti di finale di Europa League. Dopo la vittoria per 2 - 0 all'Olimpico , il pareggio in casa dellaSocieda basta alla squadra di Mourinho per passare il turno. Queste le parole del tecnico portoghese al termine della ...All'Anoeta, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023 traSociedad e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Anoeta,Sociedad e Roma si affrontano per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League ...Sociedad - Roma - Calciomercato.itI giallorossi, allenati da José Mourinho, giocheranno il sentitissimo derby capitolino contro la Lazio di Maurizio Sarri domenica prossima, ma cercheranno prima ...

LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 10-14, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: +4 Armani in avvio OA Sport

20.30 Buonasera e benvenute/i dal WiZink Center di Madrid alla DIRETTA LIVE testuale di Real Madrid-Olimpia Milano. Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di ...Dopo la vittoria per 2-0 all'Olimpico, il pareggio in casa della Real Socieda basta alla squadra di Mourinho per passare il turno. Queste le parole del tecnico portoghese al termine della gara. Dopo ...