LIVE – Palermo-Modena 1-2 | Serie B 2022 2023 DIRETTA

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ladi, match valevole per la trentesima giornata del campionato di. I rosanero, dopo lo spettacolare pareggio contro il Cittadella, sperano di tornare al successo per restare in scia alle dirette avversarie in ottica playoff. La compagine emiliana, dal suo canto, ha ritrovato i tre punti nello scorso turno contro il Pisa e vuole dare continuità ai risultati per avvicinarsi all’ottavo posto in classifica. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di venerdì 17 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITOB PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE – Palermo-Modena 0-0 Serie B 2022-2023 (DIRETTA) - #Palermo-Modena #Serie #2022-2023 - ILOVEPACALCIO : Palermo-Modena 1-1: il live del match - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : Palermo-Modena 0-1: il live del match - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : Palermo-Modena 0-0: il live del match - Ilovepalermocalcio - LiveSicilia : Palermo-Modena, la diretta del match – LIVE -

in maglia rosa e pantaloncini neri, attacca da destra verso sinistra. Modena in completo giallo con motivi blu. ORE 20.15 - I calciatori rientrano negli spogliatoi, alle 20.30 il calcio d'...2' DI LETTURA" "Venerdì 31 marzo tutta la specialistica accreditata esterna sarà di nuovo in piazza aper protestare contro la negazione del diritto alla cura dei siciliani che il Governo regionale continua a mettere in atto. Questa volta manifesteremo davanti al palazzo del Governo in modo ...La cifra non è stata quantificata, ma il procuratore aggiunto diSergio Demontis e i sostituti Chiara Caopoluongo e Andrea Fusco ritengono che si trattasse di tangenti per velocizzare la ...

LIVE SERIE B, Palermo-Modena 1-2: la diretta testuale di Mediagol Mediagol.it

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Modena, valevole per la 30a giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle ore 20:30. PALERMO: 22 Pigliacelli, 2 Graves, 5 Gomes, 7 Tutino, 18 ...A disposizione: Seculin, Duca, Mosti, Giovannini, Mordini, De Maio, Renzetti, Panada, Coppolaro.19:42 Nel Palermo coppia d'attacco formata da Soleri e Tutino. In difesa davanti a Pigliacelli gioca il ...