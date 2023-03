LIVE F1, GP Arabia Saudita 2023 in DIRETTA: Verstappen leader, 9° Leclerc e 10° Sainz (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.51 Molto bene anche Alonso con l’Aston Martin che gira sul passo dell’1:35.2 e conferma le sue qualità. 18.49 1:35.0 per Sainz, 1:35.2 per Verstappen e 1:35.5 per Leclerc. Spagnolo quindi a proprio agio con le gomme soft sul passo gara. 18.46 1:34.964 per Sainz che realizza un ottimo giro come tempo d’attacco. 1:35.115 per Leclerc. Lo spagnolo con le soft e il monegasco con le medie. 18.44 Piloti in pista per la simulazione passo gara: Alonso in 1:35.1 con l’Aston Martin (gomme medie) e 1:35.5 per Verstappen (gomme soft). 18.42 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:29.603 3 2 Fernando ALONSO Aston Martin+0.208 4 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.299 3 4 ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.51 Molto bene anche Alonso con l’Aston Martin che gira sul passo dell’1:35.2 e conferma le sue qualità. 18.49 1:35.0 per, 1:35.2 pere 1:35.5 per. Spagnolo quindi a proprio agio con le gomme soft sul passo gara. 18.46 1:34.964 perche realizza un ottimo giro come tempo d’attacco. 1:35.115 per. Lo spagnolo con le soft e il monegasco con le medie. 18.44 Piloti in pista per la simulazione passo gara: Alonso in 1:35.1 con l’Aston Martin (gomme medie) e 1:35.5 per(gomme soft). 18.42 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 MaxRed Bull Racing1:29.603 3 2 Fernando ALONSO Aston Martin+0.208 4 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.299 3 4 ...

