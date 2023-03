LIVE F1, GP Arabia Saudita 2023 in DIRETTA: Verstappen fa il vuoto davanti a Alonso e Perez, Ferrari lontane (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.15 Siamo nelle ultime fasi della FP1. Vedremo se qualche pilota darà già il via alle simulazioni di passo gara. Intanto Alonso migliora e si porta a mezzo secondo esatto da Verstappen con le soft. 15.14 Di nuovo in azione Perez con gomme soft nuove. Leclerc si rilancia ma rimane su tempi altissimi. Ferrari che sembra più efficiente nel tratto guidato, ma che fatica parecchio nel dritto… 15.13 Stroll nonostante tutto migliora e sale in nona posizione a 1.363 a 60 millesimi da Leclerc. Sainz sesto a 1.109. McLaren ancora malissimo con Norris 17° e Piastri 19°. 15.12 Intanto Stroll rischia grosso. Esce da una chicane nel T1 e si trova due piloti in traiettoria. Incidente, per fortuna, solo sfiorato… 15.10 Sainz 386 millesimi dietro al T1, ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.15 Siamo nelle ultime fasi della FP1. Vedremo se qualche pilota darà già il via alle simulazioni di passo gara. Intantomigliora e si porta a mezzo secondo esatto dacon le soft. 15.14 Di nuovo in azionecon gomme soft nuove. Leclerc si rilancia ma rimane su tempi altissimi.che sembra più efficiente nel tratto guidato, ma che fatica parecchio nel dritto… 15.13 Stroll nonostante tutto migliora e sale in nona posizione a 1.363 a 60 millesimi da Leclerc. Sainz sesto a 1.109. McLaren ancora malissimo con Norris 17° e Piastri 19°. 15.12 Intanto Stroll rischia grosso. Esce da una chicane nel T1 e si trova due piloti in traiettoria. Incidente, per fortuna, solo sfiorato… 15.10 Sainz 386 millesimi dietro al T1, ...

