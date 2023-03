LIVE F1, GP Arabia Saudita 2023 in DIRETTA: Verstappen davanti, meno degrado alle gomme per la Ferrari. Alle 18.00 le FP2 (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.41 A questo punto si chiude la FP1 di Jeddah. Si tornerà in azione Alle ore 18.00 italiane sotto la luce dei riflettori. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi 15.39 In casa Mercedes turno che non cambia troppo le carte in tavola. Hamilton e Russell danno la sensazione di essere ancora la quarta forza in pista e anche sul passo gara il gap con la Ferrari non era di poco conto 15.37 Ferrari ha dato la sensazione di disinteressarsi del giro secco, pensando alla lunga distanza e Alle gomme. Per quanto visto il degrado sembra decisamente minore rispetto al Bahrain. Vedremo nella FP2 se anche i tempi si avvicineranno Alle Red Bull o ci ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.41 A questo punto si chiude la FP1 di Jeddah. Si tornerà in azioneore 18.00 italiane sotto la luce dei riflettori. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi 15.39 In casa Mercedes turno che non cambia troppo le carte in tavola. Hamilton e Russell danno la sensazione di essere ancora la quarta forza in pista e anche sul passo gara il gap con lanon era di poco conto 15.37ha dato la sensazione di disinteressarsi del giro secco, pensando alla lunga distanza e. Per quanto visto ilsembra decisamente minore rispetto al Bahrain. Vedremo nella FP2 se anche i tempi si avvicinerannoRed Bull o ci ...

