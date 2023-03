LIVE F1 | GP Arabia Saudita 2023 in DIRETTA | scatta la FP1 | Leclerc e Sainz con ali nuove per avvicinarsi alle Red Bull

(Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.30 SEMAFORO VERDE!LA FP1 DEL GP DELL’!!!!!!! 14.28 Pochi istanti e si parte! Al momento splende ancora il sole a Jeddah dato che sono quasi le 16.30, ma ci avviciniamo verso il tramonto. 14.26 I precedenti su questo tracciato? Nel 2021 successo di Lewis Hamilton dopo una gara infuocata, mentre 12 mesi fa il successo è andato a Max Verstappen dopo un bel duello finale con Charles14.23 Vedremo anche come si comporterà l’Aston Martin. Per quanto visto nel primo weekend, la sensazione è che il team di Silverstone gradisca poco il tracciato di Jeddah, ma il comportamento in gara potrebbe davvero fare la differenza a favore di Alonso e Stroll 14.20 Passando alla Mercedes, il team di Brackley vuole rifarsi dopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MrCaruccio : RT @Motorsport_IT: #F1 | Seguite la prima sessione di prove libere del GP dell'Arabia Saudita 2023 di #Formula1 con la Diretta LIVE offerta… - F1ingenerale_ : Monoposto pronte per la prima sessione di libere Segui la cronaca live - Motorsport_IT : #F1 | Seguite la prima sessione di prove libere del GP dell'Arabia Saudita 2023 di #Formula1 con la Diretta LIVE of… - FUnoAT : Gp Arabia Saudita 2023/Fp1: live on board Ferrari SF-23 #F1 #SaudiArabianGP Di @berrageiz - OA_Sport : LIVE #F1, #SaudiArabianGP 2023 in DIRETTA: tutto pronto per la FP1, #Ferrari e Mercedes sfidano la Red Bull -… -

14.00 - Iniziamo la nostra cronaca ricordando una novità non indifferente dell'edizione 2023 del Gran Premio dell'Saudita: il detection point della terza zona DRS è stato finalmente spostato ...Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE A 18:30 Sassuolo - Spezia 20:45 Atalanta ...00 Paradou - USM Alger Posticipata Saoura - Magra PosticipataSAUDITA SAUDI PROFESSIONAL ...Come seguireil GP d'Saudita di F1. Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del GP di Jeddah InSaudita, come sempre, ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il ...

F1 | GP Arabia Saudita - Cronaca LIVE: segui la diretta delle FP1 di ... F1inGenerale

Benvenuti al commento del primo turno di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del ... in tempo reale sul primo turno di prove libere, con live timing, foto e video ...Leclerc scatterà con una penalità per la sostituzione della centralina. Il via alle 14.30. Tutto il weekend dell'Arabia Saudita è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW ...