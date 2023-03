LIVE F1, GP Arabia Saudita 2023 in DIRETTA: Perez e Alonso fanno il vuoto con le soft, bene Ferrari e Hamilton con le hard (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.52 Alonso risponde con le soft, record nel T1, bene anche nel T2, conclude il suo giro in 1:30.769 ma rimane secondo a 177 millesimi. Perez ha fatto la differenza nel T3. Ecco che esce Verstappen! 14.51 Perez ci riprova con le soft. Record in ogni settore e chiude in 1:30.592! Wow che tempo! 670 millesimi su Alonso! 14.50 Hamilton si rilancia e chiude in 1:32.098 a 836 millesimi da Alonso con le gomme hard. Buon ritmo per il Re Nero. Russell si porta in settima posizione a 1.305. 14.49 Verstappen è ancora fermo ai box. Dopo i problemi fisici dei giorni scorsi forse sta risparmiando qualche energia. Leclerc rientra ai box come Sainz. 14.48 ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.52risponde con le, record nel T1,anche nel T2, conclude il suo giro in 1:30.769 ma rimane secondo a 177 millesimi.ha fatto la differenza nel T3. Ecco che esce Verstappen! 14.51ci riprova con le. Record in ogni settore e chiude in 1:30.592! Wow che tempo! 670 millesimi su! 14.50si rilancia e chiude in 1:32.098 a 836 millesimi dacon le gomme. Buon ritmo per il Re Nero. Russell si porta in settima posizione a 1.305. 14.49 Verstappen è ancora fermo ai box. Dopo i problemi fisici dei giorni scorsi forse sta risparmiando qualche energia. Leclerc rientra ai box come Sainz. 14.48 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MrCaruccio : RT @Motorsport_IT: #F1 | Seguite la prima sessione di prove libere del GP dell'Arabia Saudita 2023 di #Formula1 con la Diretta LIVE offerta… - F1ingenerale_ : Monoposto pronte per la prima sessione di libere Segui la cronaca live - Motorsport_IT : #F1 | Seguite la prima sessione di prove libere del GP dell'Arabia Saudita 2023 di #Formula1 con la Diretta LIVE of… - FUnoAT : Gp Arabia Saudita 2023/Fp1: live on board Ferrari SF-23 #F1 #SaudiArabianGP Di @berrageiz - OA_Sport : LIVE #F1, #SaudiArabianGP 2023 in DIRETTA: tutto pronto per la FP1, #Ferrari e Mercedes sfidano la Red Bull -… -