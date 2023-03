LIVE F1 | GP Arabia Saudita 2023 in DIRETTA | nuovo motore sulle due SF-23 in via precauzionale | comincia la FP2!

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.03 In pista Sainz con le gomme medie, al pari di Leclerc e delle due Red Bull, sempre con le mescole a banda gialla. 18.02 Ci si prepara a entrare in pista in questa seconda sessione. 18.01 31°C sull’asfalto e 26°C in aria in questo momento. 18.00 VIA ALLA!! 17.59 Giova ricordare per Leclerc che, oltre alendotermico, ci sarà il secondo MGU-H. 17.57 Calano le luci e si accendono i riflettori e sarà importante trovare il set-up ideale per le qualifiche, visto che la pista migliorerà molto di passaggio in passaggio. 17.54 Punti di domanda ce ne sono in vista di questo fine-settimana, anche se la Red Bull ha dato dimostrazione di essere già particolarmente a punto. 17.51 “Per il veloce circuito di Gedda abbiamo confermato la scelta delle mescole dell’anno scorso ...