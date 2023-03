LIVE F1, GP Arabia Saudita 2023 in DIRETTA: Ferrari in cerca di risposte nella FP2, dalle 18.00 si comincia (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32 Un approccio diverso da quello della Red Bull che ha optato su un’immediata massimizzazione della prestazione, tenendo conto che la RB19 faccia “fatica” a essere super performante nel time-attack. Sembra paradossale, vedendo cosa è accaduto finora, ma a Milton Keynes così la raccontano… 17.29 Gli aggiornamenti sembrano aver dato dei buoni riscontri, con la Rossa che è parsa molto ben bilanciata, in particolare all’inizio della sessione, quando il lavoro è stato incentrato soprattutto sull’utilizzo della mescola più dura. 17.26 Opportuno dire anche la telemetria di entrambe le SF-23 abbia poso l’accento su mappature non di certo spinte sul motore rispetto agli avversari, facendo registrare di conseguenza velocità piuttosto ridotte nei tratti veloci del circuito di Jeddah. 17.23 Giova sottolineare che la ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.32 Un approccio diverso da quello della Red Bull che ha optato su un’immediata massimizzazione della prestazione, tenendo conto che la RB19 faccia “fatica” a essere super performante nel time-attack. Sembra paradossale, vedendo cosa è accaduto finora, ma a Milton Keynes così la raccontano… 17.29 Gli aggiornamenti sembrano aver dato dei buoni riscontri, con la Rossa che è parsa molto ben bilanciata, in particolare all’inizio della sessione, quando il lavoro è stato incentrato soprattutto sull’utilizzo della mescola più dura. 17.26 Opportuno dire anche la telemetria di entrambe le SF-23 abbia poso l’accento su mappature non di certo spinte sul motore rispetto agli avversari, facendo registrare di conseguenza velocità piuttosto ridotte nei tratti veloci del circuito di Jeddah. 17.23 Giova sottolineare che la ...

