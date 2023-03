LIVE F1, GP Arabia Saudita 2023 in DIRETTA: dalle 18.00 comincia la FP2, nuovo motore sulle due SF-23 in via precauzionale (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.54 Punti di domanda ce ne sono in vista di questo fine-settimana, anche se la Red Bull ha dato dimostrazione di essere già particolarmente a punto. 17.51 “Per il veloce circuito di Gedda abbiamo confermato la scelta delle mescole dell’anno scorso perché hanno dimostrato una buona consistenza durante tutto il weekend di gara. Nelle due edizioni fin qui disputate, il Gran Premio dell’Arabia Saudita è stato abbastanza imprevedibile perché sono state frequenti le bandiere rosse e le neutralizzazioni, essendo un tracciato tipicamente cittadino“, le parole del responsabile Pirelli, Mario Isola. 17.48 La gara, le qualifiche e la FP2 inizieranno alle 20 ora locale. Non è prevista pertanto una elevata escursione termica tra lo start e il termine della sessione. Le rimanenti prove ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.54 Punti di domanda ce ne sono in vista di questo fine-settimana, anche se la Red Bull ha dato dimostrazione di essere già particolarmente a punto. 17.51 “Per il veloce circuito di Gedda abbiamo confermato la scelta delle mescole dell’anno scorso perché hanno dimostrato una buona consistenza durante tutto il weekend di gara. Nelle due edizioni fin qui disputate, il Gran Premio dell’è stato abbastanza imprevedibile perché sono state frequenti le bandiere rosse e le neutralizzazioni, essendo un tracciato tipicamente cittadino“, le parole del responsabile Pirelli, Mario Isola. 17.48 La gara, le qualifiche e la FP2 inizieranno alle 20 ora locale. Non è prevista pertanto una elevata escursione termica tra lo start e il termine della sessione. Le rimanenti prove ...

