LIVE – Champions League, iniziati i sorteggi! (Di venerdì 17 marzo 2023) Per la prima volta nella storia del club azzurro, il Napoli ha raggiunto i quarti di finale di Champions League e si prepara a scoprire la sua futura sfidante per sognare la semifinale. A partire dalle 12:00 si tengono a Nyon i sorteggi per definire gli incroci tra le otto migliori squadre d’Europa. FOTO: Imago, Kvaratskhelia e Osimhen Sorteggi: le possibili avversarie del Napoli I club approdati a questo traguardo sono: Milan, Inter, Benfica, Manchester City, Chelsea, Bayern Monaco e Real Madrid. Non essendoci limiti da questa fase in poi di Champions League, il Napoli potrebbe incrociare anche le due rivali italiane. La squadra di Luciano Spalletti, dunque, ha a disposizione qualsiasi possibile avversaria per i quarti della massima competizione europea. Il sorteggio dei quarti ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 marzo 2023) Per la prima volta nella storia del club azzurro, il Napoli ha raggiunto i quarti di finale die si prepara a scoprire la sua futura sfidante per sognare la semifinale. A partire dalle 12:00 si tengono a Nyon i sorteggi per definire gli incroci tra le otto migliori squadre d’Europa. FOTO: Imago, Kvaratskhelia e Osimhen Sorteggi: le possibili avversarie del Napoli I club approdati a questo traguardo sono: Milan, Inter, Benfica, Manchester City, Chelsea, Bayern Monaco e Real Madrid. Non essendoci limiti da questa fase in poi di, il Napoli potrebbe incrociare anche le due rivali italiane. La squadra di Luciano Spalletti, dunque, ha a disposizione qualsiasi possibile avversaria per i quarti della massima competizione europea. Il sorteggio dei quarti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... barzacom_ : ?Mezzogiorno di fuoco: ci siamo! @MarcoBarzaghi - @barzacom_ - Mattia89Damico : I Sorteggi #UCLdraw #ChampionsLeague #Napoli in diretta - Spazio_Napoli : LIVE – Champions League, iniziati i sorteggi! - areanapoliit : LIVE - Champions League, sorteggio quarti: iniziata cerimonia a Nyon - MarteSportLive : Seguite il sorteggio #Champions del #Napoli con noi! In diretta ??? dalle 12 in #ForzaNapolisempre, commenti in MAR… -