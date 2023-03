(Di venerdì 17 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVINCE LADELSE…TUTTE LE COMBINAZIONI 15.12: Nella classifica didelcomanda Denise Herrmann-Wick con 310 punti, seguita daa 296. Sono loro le principali candidate alla conquista della graduatoria di, mentre Elvira Öberg (263) e Julia Simon (250) dovranno agire di rincorsa. 15.09: L’attesa è soprattutto per ladeldi, dovepotrebbe mettere la ciliegina sulla torta di una stagione in crescendo. 15.06: Dunque la principale, se non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nicola89144151 : 19/03 15:10 Mass Start F (ES1) N.B. Tutte le gare di Biathlon integralmente in live su Discovery+, diretta anche s… - VannucciMirko : WIERERRRRRR!!!!!ancora una grande vittoria......grazie Eurosport ,Rai etc per aver trasmesso sui vostri canali liv… - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oestersund 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta maschile Oestersund 2023 in DIRETTA - Eurosport_IT : Pronti per tifare azzurri nell'ottava tappa della Coppa del Mondo di Biathlon a Ostersund ???????? Segui le gare LIVE… -

... valida per le finali della Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno sei le azzurre al via: ... mentre la diretta streaming sarà disponibile su eurosport.it, discovery+ ed Eurovision Sports. ...... valida per le finali della Coppa del Mondo 2022/2023 di. Si alza il sipario sull'ultima ... COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5... valida per le finali della Coppa del Mondo 2022/2023 di. Si alza il sipario sull'ultima ... mentre la diretta streaming sarà disponibile su eurosport.it, discovery+ ed Eurovision Sports. ...

LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2023 in DIRETTA: Dorothea Wierer si gioca la Coppa del Mondo di specialità OA Sport

La diretta testuale della sprint femminile di Oslo, valida per le finali della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.40: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la sprint femminile che deciderà le sorti della Coppa del Mondo. Buona giornata ...