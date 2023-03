(Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) –didie disono statia titolo precauzionale per rischio microbiologico da. Gli avvisi sono riportati sul sito del ministero della Salute e riguardano prodotti a marchio Coppiello Giovanni, sede dello stabilimento a Vigonza nel Padovano. L’indicazione è di “non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita per restituzione o rimborso”. Il provvedimento riguarda nel dettaglio i seguenti prodotti, tutti con marchio di identificazione dello stabilimento/produttore IT 1323 L CE: Sfilaccio di equino Oro 100g, tutti icon scadenza tra il 2 giugno e il 13 agosto 2023; Sfilaccio di equino 100g, tutti icon scadenza tra il 2 giugno e il 13 agosto 2023; Sfilaccio di equino 80g, tutti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaluteFuturo : Listeria, ritirati lotti di carne di pollo e cavallo - palermomaniait : Allarme Listeria, lotti di carne di pollo e cavallo a marchio Coppiello Giovanni ritirati dai supermercati -… - SoniaLaVera : RT @Adnkronos: Rischio Listeria, ritirati lotti di carne di pollo e cavallo . #Adnkronos - SartoriEle1967 : RT @Adnkronos: Rischio Listeria, ritirati lotti di carne di pollo e cavallo . #Adnkronos - OperaFisista : Rischio Listeria, ritirati lotti di carne di pollo e cavallo -

Lotti di carne di pollo e di cavallo sono statia titolo precauzionale per rischio microbiologico da. Gli avvisi sono riportati sul sito del ministero della Salute e riguardano prodotti a marchio Coppiello Giovanni , sede dello ...Carne di pollo Coppiello ritirata per pericoloanche diversi lotti di sfilacci equini . I rischi della: cosa succede . Carne di pollo Coppiello ritirata per pericolo ...Biscotti con nocciole non dichiarate, quali sono i marchiIl batteriomonocytogenes può portare la listeriosi, come spiega il Ministero, infezione che può assumere diverse forme ...

Rischio Listeria, ritirati lotti di carne di pollo e cavallo Adnkronos

(Adnkronos) – Lotti di carne di pollo e di cavallo sono stati ritirati a titolo precauzionale per rischio microbiologico da Listeria. Gli avvisi sono riportati sul sito del ministero della Salute e ...Diversi lotti di carne precotta di pollo e cavallo, con marchio Coppiello Giovanni, con sede a Vigonza, in provincia di Padova, sono stati richiamati in via precauzionale per rischio microbiologico, a ...