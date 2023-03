L’Isola dei Famosi 2023: anticipazioni e possibili partecipanti (Di venerdì 17 marzo 2023) Tra i partecipanti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2023 spuntano anche i nomi delle sorelle Elga e Serena Enardu, entrambe ex protagonisti di Uomini e Donne, secondo quanto riportato da Chi. Si vocifera che le due donne siano pronte a sbarcare in Honduras, e sembra che, come l’anno scorso, alcuni concorrenti parteciperanno in coppia, tra cui potrebbero esserci proprio le sorelle Enardu. Ecco chi vedrete alL’Isola dei Famosi 2023 Per Elga, si tratterebbe della sua prima esperienza in un reality, mentre Serena ha già partecipato in passato a Temptation Island, dove ha vissuto una rottura tumultuosa con il suo ex-compagno Pago. Dopo mesi di alti e bassi, i due hanno deciso di tornare insieme e di programmare il matrimonio. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 17 marzo 2023) Tra idella nuova edizione dedeispuntano anche i nomi delle sorelle Elga e Serena Enardu, entrambe ex protagonisti di Uomini e Donne, secondo quanto riportato da Chi. Si vocifera che le due donne siano pronte a sbarcare in Honduras, e sembra che, come l’anno scorso, alcuni concorrenti parteciperanno in coppia, tra cui potrebbero esserci proprio le sorelle Enardu. Ecco chi vedrete aldeiPer Elga, si tratterebbe della sua prima esperienza in un reality, mentre Serena ha già partecipato in passato a Temptation Island, dove ha vissuto una rottura tumultuosa con il suo ex-compagno Pago. Dopo mesi di alti e bassi, i due hanno deciso di tornare insieme e di programmare il matrimonio. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, ...

