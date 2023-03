L’ironia di Calenda | «La Schlein si sgonfierà presto Ricordate quando fu eletto Letta?»

(Di venerdì 17 marzo 2023)pigliatutto? «Macché. Ma di che stiamo parlando». Carlo– a L’Aria che tira su La 7 – ironizza sull nuova leader del Partito democratico. I “giornaloni” che tendono a sinistra vogliono dare l’impressione che lastia entusiasmando i dem di ogni forma e misura e galvanizzando un ambiente depresso. Ogni cosa che dice sembra sia una sorta di rivoluzione megagalattica. «Ancheè statoho sentito dire le stesse cose», ironizza. «Ma sono fenomeni che si sgonfiano nell’arco di poco tempo».: un governo insieme sarebbe incapace di governare Per il futuro il leader di Azione ha molte perplessità. «Un’alleanza di governo si fa se c’è una base di cose condivise. Ma dai rigassificatori all’Ucraina sono ...

