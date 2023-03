L’Iraq 20 anni dopo | l’esperto | “Guerra disastrosa | resta minaccia terrorismo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – Passati 20dall’inizio dalle operazioni Usa in Iraq, il Paese che fu di Saddam Hussein è “in difficoltà, ma ci sono anche segnali di progresso” e se “la situazione politica e di sicurezza rimane instabile” al contempo “ci sono sforzi in corso per migliorare la situazione”. Ne parla con l’Adnkronos Claudio Bertolotti, analista dell’Ispi e direttore di Start InSight, che ricorda quando “nel 2003 fu impegnato in Afghanistan nell’operazione Enduring Freedom per rimpiazzare i militari statunitensi destinati all’imminente invasione del”, una “delle guerre più controverse e disastrose degli ultimi decenni” che ha segnato “un punto di rottura sul piano delle relazioni internazionali e una svolta su quello degli equilibri geopolitici a livello regionale e globale”, un “fatto storico che ha determinato l’impossibilità di ritorno ...