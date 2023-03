L’Inter ospita il Benfica in casa: dove vedere la diretta (Di venerdì 17 marzo 2023) L’Inter dopo aver eliminato il Porto se la vedrà ai quarti di finale di Champions League contro un’altra squadra portoghese, vale a dire il Benfica. La sfida di andata dell’11 aprile sarà visibile su Sky Sport e Infinity+ (oltre NOW TV). Ecco invece dove sarà visibile la sfida di ritorno in programma a San Siro, mercoledì 19 aprile ore 21. Inter-Benfica dove vederla in LIVE streaming Su qualsiasi device (computer, smartphone e tablet) attraverso l’app Amazon Prime Video. E tu come seguirai Inter-Benfica? Faccelo sapere sui nostri social! Come seguirla su Inter-News.it Potreste seguire la partita anche su Inter-News.it una copertura totale del MATCHDAY già dalla mattina, per l’avvicinamento all’evento con il pre-partita, fino alla sera con il post-partita completo e la cronaca LIVE ... Leggi su inter-news (Di venerdì 17 marzo 2023)dopo aver eliminato il Porto se la vedrà ai quarti di finale di Champions League contro un’altra squadra portoghese, vale a dire il. La sfida di andata dell’11 aprile sarà visibile su Sky Sport e Infinity+ (oltre NOW TV). Ecco invecesarà visibile la sfida di ritorno in programma a San Siro, mercoledì 19 aprile ore 21. Inter-vederla in LIVE streaming Su qualsiasi device (computer, smartphone e tablet) attraverso l’app Amazon Prime Video. E tu come seguirai Inter-? Faccelo sapere sui nostri social! Come seguirla su Inter-News.it Potreste seguire la partita anche su Inter-News.it una copertura totale del MATCHDAY già dalla mattina, per l’avvicinamento all’evento con il pre-partita, fino alla sera con il post-partita completo e la cronaca LIVE ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : L'Inter ospita il Benfica in casa: dove vedere la diretta - - FcInterNewsit : Primavera 1, domenica l'Inter ospita la Roma: dirigerà l'incontro Saia di Palermo - Boboj29 : Altra sera Champions Il Napoli ospita, si fa' per dire , i tedeschi del Francoforte , partono da un significativo 2… - NumeroDiez_10 : Questa sera, all’Estádio do Dragão, il #Porto ospita l’#Inter per il ritorno degli ottavi di finale di… - C_Lo_S : RT @Bri_Fitz_: @faberskj Forse ti sei perso il fatto che è la città che ospita l’Inter. Per dirne una. -